Ritocca il makeup per la sera

Quante di voi escono da casa la mattina presto, con gli abiti di ricambio nella borsa, senza sapere a che ora rientreranno? Dedicherò il makeup di oggi proprio a voi donne dinamiche dalle mille risorse.



Per voi ho pensato a un make up semplice ma d’effetto, di lunga durata e facile da trasformare da giorno a sera



La prima cosa da stendere sul viso è la crema idratante, questo è un passaggio fondamentale da non dimenticare mai e che dovrete fare ogni volta prima del make up.



Dopo la crema idratante applicate il fondotinta fluido, molto leggero e perfetto per un trucco naturale: stendetelo dal centro del viso verso l’esterno e, per fissarlo a lungo, aggiungete un velo di cipria in polvere da stendere con un pennellone nei punti della zona “T” del viso: fronte, naso e mento.



Ora vi svelo un bel trucco da tener presente: ammorbidite una matita per occhi sul dorso della mano facendo un piccolo cerchietto, in questo modo la mina si scalderà e sarà più semplice stenderla sul contorno occhi con un pennellino o con le dita, come siete più comode, fate la stessa cosa sotto e vedrete che effetto otterrete!

Completate il tutto con un mascara nero a lunga tenuta e il gioco è fatto ma non finisce qui, ora, in pochissime mosse, trasformiamo questo trucco da giorno a sera, pronte? Munitevi di un ombretto due colori bianco e nero da tamponate sopra quello che prima avete steso poi ripassate il mascara, applicate un tocco di fard sullo zigomo dello stesso colore del rossetto rosa antico ed eccovi pronte per questa interminabile giornata.