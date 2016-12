12 giugno 2014 Rihanna super sexy, icona di immagine La cantante è andata a ritirare il premio Fashion Icon of The Year con un nude look davvero osé e un make-up da capogiro. Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Una bellezza incredibile. Eppure, non poteva che creare scalpore. Non poteva non pensarci Rihanna quando si è presentata per ritirare il premio come Fashion Icon of The Year dal Council Of Fashion Designer Of America. L’effetto nude look pensato insieme al suo fidato stylist Mel Ottemberg è stato a dir poco travolgente e… luccicante, visto che aveva in dosso esclusivamente Swarovski. Guardare per credere.