Quanti pennelli devo usare?

07:00 - Da lunedi comincia la nuova settimana di 'Che trucco!', protagonista Guerlain. Matteo Perin, make up artist della casa, insegna come usare i diversi pennelli e realizzare un trucco deciso ma naturale. "Ho imparato tansissimo", racconta Marta Vuozzo, truccata in puntata.



"Mi trucco sempre in modo naturale, e da poco tempo, ho 23 anni, non ne ho avuto grande bisogno finora - racconta Marta Vuozzo, da Taranto a Milano, studentessa di biotecnologie. "Con Matteo (make up artist Guerlain) ho imparato un trucco molto naturale, chiaro, facile. MI ha spiegato bene le tecniche, e come usare i diversi pennelli, quelli per il fard, quelli per il fondotinta".

La cosa più difficile per Marta è stendere l'eyeliner. "Sto imparando a usare le tecniche giuste, e l'esperienza mi ha avvicinato al mondo della cosmetica, che potrebbe essere uno sbocco lavorativo, chissà, dal punto di vista chimico e industriale".