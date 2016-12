Primer e fissatori per un trucco sempre perfetto

07:00 - Caldo, sole e sudore sono i nemici del make-up, che tende così a sciogliersi e a prendere forme diverse da quando usciamo da casa fino al nostro rientro. Ma oggi sono diversi i prodotti che hanno proprio come obiettivo quello di fissare il nostro make-up.



Per esempio, per un ombretto che duri tutta la notte c’è il primer con estratti di Papaya e Mirtillo nero di Bottega Verde. È una base trucco setosa e confortevole, che una volta stesa sulle palpebre andrà a formare una seconda pelle, favorendo la stesura e la tenuta del make-up.

È la soluzione ideale per chi vuole che ombretto e matita si mantengano inalterati, per un aspetto come appena truccate. Da applicare sulle palpebre prima dell'ombretto il primer va a creare una sorta di barriera tra pelle o ombretto, fissando quest’ultimo e la sua applicazione rende l'ombretto long lasting, ovvero di lunga durata. In questo caso, la papaya darà un effetto levigante, mentre il mirtillo sarà antiossidante.



Ma c’è anche l’Eye Base Premier di Kiko, una texture cremosa a base di polveri leviganti e opacizzanti. La sua leggera pigmentazione neutralizza il tono delle palpebre enfatizzando il risultato colore dell'ombretto.



Della linea di Diego Dalla Palma c’è il fissatore per sopracciglia, un gel completamente trasparente che lascia un film leggero, mantenendo le sopracciglia nella posizione conferita dallo spazzolino. Asciuga rapidamente. È adatto anche alle pelli più sensibili ed è a lunga tenuta.