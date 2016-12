Per un trucco primaverile il must è la terra

07:00 - Terra, terra, terra. Se il sole ancora non ci ha aiutate a essere luminose e, almeno sembrare, felici, proviamoci con una spolverata di terra. E' il segreto di un trucco primaverile, secondo Davide Frizzi, make up artist Dior, intervistato tra un aereo e l'altro per la Cina. "Non esiste un trucco per tutte: il trucco esprime come si è. Esistono dei must stagionali, però, e la terra è uno di questi".

"Non esiste un trucco per tutti, o per un'occasione speciale che valga per tutti. Esiste un trucco per come si è", spiega Davide Frizzi (Dior). "Se tutta la settimana sei Santa Maria Goretti, il sabato sera non puoi trasformarti in una poco di buono. Fondamentale è rispettare la propria personalità". Secondo Davide, se si fa un lavoro in cui si suda molto, si dovranno usare trucchi molto resistenti e water proof, se invece si fa un lavoro normale, in ufficio ad esempio, il must della stagione è l'eyeliner. "Sta svanendo l'effetto smocking eyes ed entra in gioco l'eyeliner anche per l'estate: meno ombretto, più trucchi rapidi, e l'eyeliner è veloce, basta quello e sei truccata". Altro must della stagione, facile da applicare e dall'effetto sicuro, è la terra: "una spolverata di terra sopra il fondotinta o la crema colorata aiuta a sentirsi baciate dal sole anche se il sole non si è nemmeno visto. Un modo per avere un colore sano, soleggiato, abbronzato". Anche se le vacanze sono lontane più di qualche mese.