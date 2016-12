Per un sabato di conquista ombretto azzurro, mascara viola, gloss cangiante

07:00 - Arriva il fine settimana e soprattutto un sabato sera. Come truccarsi per essere speciali? Abbiamo chiesto un consiglio a Valter Gazzano, make up artist di Yves Saint Laurent, che non ha dubbi: "Indossando su occhi e labbra colori vivaci e brillanti. Per le amanti del trucco audace, consiglio uno stile rock".



Secondo Valter, il trucco non è soltanto un aspetto superficiale del viso, ma molto di più. "E' un'accessorio indispensabile per enfatizzare la personalità, e perché no?, un'arma di conquista non indifferente". Non ha dubbi, è ora di lasciarsi andare al colore. "Passati i freddi sabati d'inverno affrontiamo quelli della primavera indossando su occhi e labbra colori vivaci e brillanti. Per le amanti del trucco audace consiglio uno stile rock.



Ombretto azzurro o bluette sfumato verso la tempia, linea eye-liner nera e molto mascara. Per completare, applicare lo stesso colore sulle labbra e le guance scegliendo tra le tonalità dei rosa, pesca o rosso aranciato. Per le donne romantiche consiglio i toni sabbia, bronzo e terracotta che sono discreti e rassicuranti. Un solo colore sulla palpebra mobile, molto mascara blu scuro o viola, per dare un tocco glamour, e una leggera linea di matita coordinata alla tonalità del mascara completerà il trucco.

Le labbra saranno lucide e non definite applicando dei gloss di colore pastello leggermente cangianti". E spaccherete!