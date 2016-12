Pelle: fondotinta, prime, blur, o semplicemente illuminante?

07:00 - Per anni ci hanno detto che sì, dobbiamo idratare la pelle prima di truccarci, poi dobbiamo usare il correttore per le occhiaie o le imperfezioni (esatto, i brufoli), poi potevamo applicare un fondotinta, e infine la cipria sopra per amalgamare il tutto. Reset. Cancellare, si riparte da zero. La nuova parola d'ordine - e unica - è 'illuminante'.



In qualunque box trucco passiate, a qualunque consulente di qualunque marca di make up chiediate un consiglio, vi verrà detto che tutto sommato la vostra pelle va abbastanza bene così (ma come, non avevo i pori dilatati? I nei troppo scuri? Le occhiaie troppo ombrose? Le macchie della gravidanza che emergono?); vi verrà detto che basterà idratarla bene bene bene (comparirà elenco di una ventina di diverse creme per idratare, rigenerare, affievolire le rughe, prime o ultime che siano, omogeneizzare il colorito, quella con la vitamina A, C, B o D); vi verrà detto che l'unica cosa davvero importante è saper illuminare, giocare con luci e ombre per far risaltare il vostro punto forte (occhi, labbra, guance che siano).



Il fondotinta non si porta più, è old. buttate tutto, cominciate a mangiare soltanto riso e verdure e centrifughe di frutta, perché gli inestetismi della pelle sono solo e soltanto colpa vostra, e delle patatine e cioccolata che vi mangiate di nascosto, e compratevi chili di illuminante. A questo giro va così, bellezze, tocca aggiornarsi.