Parigi: in passerella il make-up autunno-inverno

L'haute couture non può che influenzare le prossime tendenze anche in tema make-up. Ed eccole allora, direttamente dalle sfilate parigine. Da Versace a Dior, tutti in passerella per il prossimo autunno-inverno. Sono molteplici e anche "doppie" o "triple", per ogni griffe.



Lo sguardo in primo piano, perché i look beauty cambiano velocemente. E ce ne sono di tutti i gusti, purché catturino l’attenzione. E mentre Dior punta (in parte) sulla semplicità almeno in apparenza, con il nude look ancora molto di moda anche per le prossime stagioni, Versace tende a sfoggiare occhi arricchiti e con l’effetto metal dell’eyeliner allungata. Senza mai perdere il contatto con le atmosfere del passato, si guarda verso il futuro. È questa la percezione che si ha di fronte alle sfilate di ogni griffe. L’eleganza di Chanel viene evidenziata dall’oro sulle palpebre, mentre per le labbra gloss come punto luce intenso, ma delicato a risaltare gli occhi.



Armani è ancora fortemente smoke eyes, che per chi non sapesse ancora di che si tratta, ricordiamo che è uno dei make-up più difficili e ambiti dal mondo femminile. Un trucco sfumato rende lo sguardo intenso e mette in risalto ogni tipo di occhio, per uno sguardo a prova di seduzione. Per creare velocemente uno smokey eyes si può disegnare con una matita un ashtag (#) sulla parte esterna palpebra, per poi sfumarlo dall’interno dell’occhio verso l’esterno, con un pennellino. È ancora nude look con pelle del viso omogenea e illuminata su zigomi e mento anche per Schiaparelli, Bouchra Jarrar, mentre Dior sperimenta un trucco grafico bianco e nero sulla palpebra.