Oriental look, un tocco di esotico

Per ottenere un effetto orientale la regola è quella di iniziare dalla parte inferiore dell’occhio. Prendete quindi una matita nera a mina morbida resistente all’acqua e tracciate una bella linea decisa sotto l’occhio, poi sfumatela con un ombretto blu, che andrete a sovrapporre alla matita nera. Stendete la matita anche nella parte superiore dell’occhio e replicate il passaggio di prima.



Per ricreare l’effetto orientale è molto importante dosare bene gli ombretti: stendete quello in crema blu nel centro della palpebra, poi applicate l’ombretto chiaro nella parte superiore dell’occhio e stendete il kajal nero all’interno occhio. Dopo averlo applicato, sbattete un po’ le palpebre, se l’occhio lacrima un po’ meglio ancora, otterrete l’effetto che stiamo cercando.



Applicate il mascara volume intenso sulle ciglia e un tocco di fard rosa sulla guance e sugli occhi per rendere il make-up più armonioso. Un’ultima regola da seguire sempre con scrupolo è questa: se sotto gli occhi vi fosse caduto un po’ di ombretto, correggete pure con l’illuminante, applicatelo sopra l’ombretto e tamponatelo.