Ombretto: luce, luce e ancora luce

07:00 - Luce luce e ancora luce, quanto è importante la luce nel trucco! Dovete sapere che riuscire a catturarla è fondamentale, il makeup sugli occhi si basa tutto su chiari scuri e giochi di colore. Dopo aver steso sul viso la crema idratante è il momento del mio immancabile amico: il copri occhiaie… come fare senza!

Stendetelo picchiettando con il polpastrello su TUTTO l’occhio sopra e sotto e poi via di matita sfumata come fosse un ombretto. Se vi piace potete anche terminare qui aggiungendo mascara a volontà ma se preferite un trucco un po’ più ricercato potete seguire i consigli di Luigi: stendete degli ombretti sui toni del bronzo sulla palpebra molle e, per terminare, un bel color panna sopra e sotto l’occhio per creare, ancora una volta, quella famosa luce di cui parlavamo prima. E che la luce della primavera sia con voi.