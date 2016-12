Occhi stanchi? Basta un illuminante

07:00 - Bisogna dirlo, il cambio stagione non aiuta e lo sbalzo di temperatura neanche. Ve li ricordate i Visitors? La pelle ne risente ed è di un colorito grigio misto verde (almeno la mia). Un illuminante, però, può salvarci la vita.



Ma non disperiamo, nulla è perduto, siamo nel 2014, non nell’800, e ci sono mille prodotti che ci possono aiutare. Io per esempio da qualche tempo sto sperimentando l’illuminante, un prodotto che non dovrebbe mai mancare nella vostra toillette.

E’ una sorta di siero molto leggero, iridescente che si stende prima della crema idratante e che serve a illuminare il viso: sarà come avere un faro puntato su di voi! Inoltre la sua texture è molto leggera, idrante e profumata, una vera coccola per il vostro viso.

Con un solo gesto, la mattina prima di andare al lavoro, donerete al viso la sua naturale vitalità e a voi la voglia di guardarvi allo specchio.