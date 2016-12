Nude Look anche in inverno

07:00 - L’estate è (ufficialmente) appena iniziata, ma la moda come sempre in questa stagione pensa già all’inverno, e così anche se si parla di make up, dove sono ben delineate le tendenze dei prossimi mesi. Il colore di ombretti, di fondotinta, rossetti e smalti, per esempio. Tutto pronto. Intanto vi avvisiamo subito che prosegue il trend del nude look.

Creato, ricercato, utilizzato. Dall’incarnato, ovviamente opaco con l’aiuto delle creme. Ma mentre sul viso si pensa a come rendere ancora più bello e naturale l’effetto, sulle labbra il tutto potrà e dovrà essere impreziosito da un rossetto bordeaux, il vero protagonista dell’inverno. Con sfumature che raggiungeranno anche il viola. Non abbiate reticenze e lasciatevi conquistare da questo colore apparentemente duro, perché alla fine vi darà molte soddisfazioni. Il tutto, poi, andrà abbinato rigorosamente con ombretto molto leggero o addirittura incolore.



Al contrario, se si penserà di rendere le labbra di un colore ancora più naturale, l’ombretto sugli occhi dovrà avere una nuance intensa se non addirittura metallica. Si pensi a un blu o, al massimo, a un viola. Molto sfruttabile anche il verde, per chi ama il genere. Come suggerisce il nuovo brand Nars, approdato da poco in Italia in esclusiva da Sephora. Oppure The Metallics, Pure Color Instant Intense EyeShadow Trio Ombretti in 3 colori dalla finitura metallica di Estee Lauder, colore Beach Metals.



Ma anche Shiseido ha la sua linea ombretti satinati, facili da miscelare per ottenere effetti modulabili, per tutti i gusti e tutte le esigenze. Luminizing Satin Eye Trio, Colore LIDO GR 412. Inoltre, l'occhio, che già abbonda di ombretto scuro, deve essere ben delineato dall'eyeliner e da molto mascara. Non dimenticatelo mai.