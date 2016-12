Non lavi i pennelli del trucco? Ecco le cinque terribili conseguenze

07:00 - Non ci avrete pensato, ma che senso ha lavarsi il viso due volte al giorno e le mani otto, se non lavate mai i pennelli con cui vi truccate? Ecco le cose terribili che possono succedere al vostro viso se continuate a usare pennelli sporchi (andrebbero lavati almeno una volta al mese, meglio una volta a settimana).

Pulire i pennelli che si usano per il trucco è una delle regole d'oro per la salute della pelle. Che senso ha lavarsi le mani trenta volta al giorno e non lavare mai i pennelli con cui cerchiamo di abbellire il viso? Nessuno. Quindi, correte a lavare i vostri utensili da trucco (consigliano di farlo almeno una volta alla settimana, ma almeno una volta al mese è proprio e davvero necessario).

Altrimenti? Altrimenti ecco le cinque cose terribili che possono capitarvi.

1) Comparsa di acne e brufoli.

2) Comparsa di allergie

3) Trucco sbavato (con utensili sporchi è difficile essere precisi nelle linee e nei colori).

4) Investimento sprecato, soldi da buttare. I trucchi più costosi del mondo non renderanno quanto devono, se la pelle è irritata.

5) Congiuntivite (se non si pulisce a fondo il curvaciglia.