Naturalmente belle senza sole

07:00 - L’estate è alle porte e i bagni di sole sono dietro l’angolo. Ed è proprio in questo periodo dell’anno che impazzano i makeup naturali che sappiano esaltare il nostro incarnato e sublimare così la nostra bellezza.

Per la verità quest’anno ho iniziato presto coi bagni di sole, mi sono regalata una giornata sul lago di Garda con un’amica e devo dire che la pelle del viso ha subito preso un colorito diverso: il grigio della città ha lasciato il posto a un lieve rossore e allora vediamo insieme come ricreare un’abbronzatura coi fiocchi!



Il primo prodotto da usare in questo makeup è l’illuminante da sfumare sugli zigomi con i polpastrelli. Questo gesto assicurerà una buona tenuta al fondotinta che dovrà donarvi un aspetto naturale ma omogeneo quindi scegliete un fondotinta liquido o in mousse. Fissatelo con una cipria soffice in polvere: tamponate per benino qua e là e sfumate il tutto con un pennello (ideale anche per togliere il prodotto in eccesso ed evitare che le rughe si evidenzino).



Applicate ora il correttore contorno occhi, stendetelo su tutta la palpebra poichè farà da base alla matita nera che dovrete applicare sfumandola con l’applicatore che trovate in ogni ombretto. Vedrete che bell’effetto naturale otterrete. A me questo makeup piace già così ma se volete qualcosa di più particolare vi propongo un bellissimo gioco di luci e ombre che potete ottenere grazie a due ombretti: uno scuro, da applicare sopra la matita, e uno chiaro da stendere sotto le sopracciglia per dare luce allo sguardo. Infine un velo di rossetto neutro o un gloss naturale e il gioco è fatto. Naturalmente belle!