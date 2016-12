Miley Cyrus stupisce per il nude look

07:00 - Obiettivo Stupire. Parola d’ordine di Miley Cyrus. E allora, quale mise scegliere per un party? Ovviamente, un bel topless. Ricoperta solo di glitter rosa che andavano a finire dove iniziavano eleganti pantaloni neri. La serata dello stilista Alexander Wang alla New York Fashion Week. Make-up altrettanto “nature”, è comparsa con occhiali da sole e orecchini a foglia di marijuana.



Seguendo l’ultima moda, la cantante ha optato per un incarnato lucido, ottenuto sicuramente con una base di siero illuminante molto ben distribuito, valorizzato da un velo di fondotinta, passato dolcemente con un pennello.



Sulle palpebre ha optato per un ombretto color oro, davvero all’ultimo grido, sfumato verso la coda dell’occhio. Leggera matita nera sui due lati e una dose non eccessiva di mascara, sempre nero.



Per le labbra, rinvigorite da qualche punturina, la scelta è caduta sul rossetto rosa, ottimo compendio al biondo platino della sua pettinatura tenuta da mollettine e all’azzurro glaciale dei suoi occhi.