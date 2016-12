Mica, la pietra del glitter, e i bambini

07:00 - Un giornale australiano ha denunciato che il mica (dal verbo latino 'micare', brillare), un minerale molto usato in cosmesi per l'effetto lucente e glitter che si trova in tantissimi ombretti, rossetti, smalti e fondotinta, deriva anche da cave delle regioni orientali dell'India dove vengono messi a lavorare i bambini.

Dall'inchiesta del Sidney Morning herald, rilanciata da diversi quotidiani e siti internet, non ultimo l'Huffington Post, è emerso che diverse grandi case di cosmesi non hanno fornito risposte esaurienti su come e dove acquistino questo minerale così prezioso per l'industria, presente comunque negli Stati uniti, in Africa, in Cina, fino a qualche anno fa il maggiore esportatore.



Una ONG californiana, intanto, si è mossa per adottare progetti di scuole che tolgano i bambini indiani dalle miniere.

Come nella moda, anche nella cosmesi aumenta la consapevolezza dei consumatori su provenienza e sostenibilità dei prodotti che si acquistano, sperando che questo possa essere di vantaggio anche per i bambini che finora hanno lavorato nelle cave indiane. ​