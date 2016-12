Melanie Griffith trucco nature a Taormina

07:00 - Icona di bellezza e fascino, Melanie Griffith è stata ospite della 60esima edizione del Taormina Film Festival. Le voci della sue recente separazione dall’attore Antonio Banderas (forse colpa della gallina?), dopo anni e anni di vita vissuta insieme, pare non abbiamo turbato il suo proverbiale buon umore. Infatti, in Sicilia è stata vista con l'amica Eva Longoria, intente in una lunga sequenza di selfie.



Sul red carpet, invece, ha mostrato un trucco sobrio e molto naturale da gran soirée, ma senza strafare. Un vestito con disegni d’oro e un grande bordo nero. Appena pronunciato il make up, con quel tocco nature che non può proprio mancare.



Talmente naturale che si nota anche qualche piccolo segno del tempo che passa, nonostante i numerosi interventi del chirurgo plastico. Già stranamente qualche piccolo segno senza “gonfiori” e pelle super tirata. In realtà però qualcosa manca.



Nel suo braccio, per esempio. All’interno del tatuaggio a cuore è evidente la cancellazione di un nome con un pesante intervento di fondotinta. Sì, proprio quello di Antonio Banderas vista la recente separazione. Ed è forse il modo giusto e dirompente per ricominciare. Magari nella speranza di qualche altro film, come il pluripremiato Una donna in carriera.