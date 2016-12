Matteo Perin: “Dalla Mostra di Venezia alle tendenze dell’autunno”

07:00 - La Mostra del Cinema di Venezia è finita da qualche giorno, ma continuano a far parlare le varie mise e trucchi sfilati sul red carpet. Li abbiamo rivissuti con il make-up artist di Guerlain, Matteo Perin. Per esempio, Bianca Balti. “Un bel make-up. La base luminosa e ben definita. L’intensificazione dello sguardo con la definizione dell’occhio leggero. Occhi naturali, colori freddi, nonostante siano stati usati i bronzi. Il focus sulle labbra valorizzavano il sorriso”.



Ma il trucco che lo ha più colpito è quello dell’attrice Ashley Greene: “Perché ho trovato la tonalità base perfetta, fluida e satinata protetta da cipria. Sopracciglia disegnate e intensificate in modo preciso. Ciglia naturali in sintonia con il colore dei capelli. Il focus, anche qui, sulle labbra. Occhi valorizzati dall’eyeliner e un mascara volumizzante per le ciglia. Un trucco abbastanza importante utilizzando un phard molto marcato”.



C’è stato invece un trucco che non l’ha convinta?

Il make-up di Eva Riccobono l’ho trovato troppo naturale, un po’ spento non erano enfatizzati i punti forti. E della Mastronardi non mi è piaciuto l’utilizzo del rosso sulle labbra, avendo lei un bel sorriso già pronunciato.



Come fare un trucco da red carpet?

Fondamentale è la base. E per fortuna molte donne stanno dando sempre più importanza a questo. La cura della pelle è il focus del presente e del futuro. Si può fare anche a casa, basta utilizzare tutto nel giusto modo: un premier, un fondotinta, cipria e successivamente la terra per scolpire il viso.



Per gli occhi e le labbra?

Anche gli occhi, partendo magari dall’utilizzo della matita, prima di avventurarsi con l’eyeliner. E poi si dovrà prendere dimestichezza anche con le polveri, gli ombretti. Per le labbra il rosso è rifacibile, tenendo comunque sempre conto delle proporzioni del viso e del sorriso.



Quali sono le tendenze di questo autunno?

Sicuramente si lavorerà tanto sull’incarnato, sempre più luminoso e radioso, mantenendo il trucco più naturale possibile. Sì anche alla terra, ma non eccessiva. Per gli occhi sì all’utilizzo dell’eyeliner e del kajal, facile da usare per un effetto sfumato. Continuerà a fare tendenza lo smokey eye, anche se è un pochino più difficile da fare da sole.



Quali saranno i colori moda per gli ombretti?

Domineranno il blu e il prugna. Colori che stanno diventando sempre più eleganti e raffinati sia di giorno che per serate particolari.



Mentre per i rossetti?

Tornano i rossi, che siano vinilici e accesi, e poi a seconda del focus blu o prugna, per le labbra ben definite riutilizzare in maniera abbastanza profonda la matita, per dare più volume e forma.