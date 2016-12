Mascara waterproof, per sguardi a prova di tuffi

07:00 - Party, feste e serate a tirar tardi sono una prerogativa dell’estate. E anche il make-up deve essere all’altezza di ogni situazione. È stagione di incontri e pr e lo sguardo di una donna passa al primo posto su tutto. Per questo il mascara diventa protagonista: volumizzante e incurvante per uno sguardo sempre più glam.



Per la prima volta Dior Addict firma il trucco per gli occhi con un mascara volumizzante, in grado di trasformare lo sguardo con un solo gesto. Volume, lunghezza e giochi di stile sono stati creati per uno sguardo da cerbiatto, decisamente fashion. Dalla tenuta infallibile, è comunque facile da applicare e rimuovere. La punta dotata di piccole setole, per catturare anche le ciglia più piccole della palpebra inferiore, o agli angoli esterni dell'occhio per uno sguardo da Bambi. D’estate è anche fondamentale che il trucco regga il più possibile, nonostante gli agenti atmosferici: il sole e il caldo. Per cui sono sempre di più le aziende che producono i waterproof ovvero, quei prodotti resistenti all’acqua.



Si può provare il Better Than Waterproof di Catrice, un mascara che allunga e volumizza le ciglia e si rimuove semplicemente con acqua calda. DiorShow propone la versione waterproof per avere ciglia ultra black a prova di schizzo. Mentre Waterproof Top Coat di Kiko, è un gel che riveste le vostre ciglia rendendole a prova d’acqua. Per l’effetto ciglia lunghissime e incurvate da cerbiatto, il mascara per l’estate consigliabile è il Sumptuous Waterproof di Estee Lauder. Per prendere le ciglia una ad una e dare così massima definizione invece è perfetto Flawless Definition di Bare Minerals. Se non si vuole rinunciare al mascara nemmeno al mare, per ciglia lunghissime a prova di bagni c’è L’Extreme Waterproof di Lancome e per uno sguardo ancora più glam c’è l’Hypnôse Star.