Mascara protagonista, per uno sguardo a prova d’estate

07:00 - Per un make up che si rispetti, uno sguardo profondo è il dettaglio assolutamente essenziale. Anche d’estate, anzi, forse soprattutto.



Finalmente più giocosi e colorati, i mascara tornano protagonisti della stagione più calda, ma più appassionante. Rosa e tinte fluo per le serate più divertenti e spensierate, bordeaux e marrone per un look molto più chic, adatto agli impegni più formali o ai gala; blu e verde acqua per ciglia effetto “ice”, molto trendy nel 2014.



La linea Dior Addict firma per la prima volta il trucco per gli occhi con un nuovo mascara volumizzante in grado di trasformare lo sguardo con un solo gesto.



Volume, lunghezza e giochi di stile hanno l’intento di creare uno sguardo da cerbiatto decisamente fashion e super ammaliatrice. Da abbinare a un look più sbarazzino e diurno. Ma anche Givenchy propone il mascara Noir Couture in Rose Pulsion, un rosa decisamente fuori dall'ordinario per le ciglia trasformate in multicolor per questa stagione. Assolutamente da provare. Il verde acqua e l'azzurro sono i colori su cui puntano Diego Dalla Palma, con i Rainbow Mascara, e Sephora con il mascara Full Action in Lagoon.



Non è da meno Pupa, che si è sbizzarrita in un intero arcobaleno di mascara, dei famosi Vamp tra cui i frizzanti fluo. Dai colori Moka e terra, per i classici e chic per il Passioneyes di Dolce e Gabbana e il Cils d’Enfer di Guerlain. Mentre Yves Saint Laurent e l’Effet Faux Cils raccomanda il volume nei colori marroni e blu ormai permanenti che sono irresistibili.



Da accostare al mascara, fondamentali, gli ombretti, colorati e spiritosi, ma anche classici e intensi come l’ombretto nero Illusion Dombre Mirifique di Chanel, nero mat Mac, ombretti in polvere da accostare anche a ciglia finte.