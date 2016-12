Mani e piedi, gli assoluti protagonisti del trucco dell’estate

07:00 - Per la maggior parte dell’anno sono intrappolati in scomode scarpe dai tacchi vertiginosi, oppure fanno gli equilibristi chiusi in scomodi stivali o scarponcini. I piedi, come del resto anche le mani, in questa stagione diventano protagonisti assoluti e allora prendiamocene cura a dovere. Dedichiamo ai nostri bistrattati piedini la giusta attenzione, almeno ora che sono sotto “le luci della ribalta”.



Per questo rituale di benessere, che anch’io faccio spesso ultimamente, vi chiedo pochi minuti di calma assoluta. Spegnete il telefono, chiudetevi in bagno con una bella musica classica e lasciate il mondo fuori. Prima di tutto serve un accurato peeling, per rimuovere tutte le cellule morte, e quindi mischiate un paio di manciate di sale fino con olio d’oliva e strofinate a dovere mani e piedi.



Poi immergeteli nell’acqua tiepida per una decina di minuti, asciugateli per bene e applicate una crema idratante agli olii essenziali menta e rosmarino o menta e limone, che dona freschezza e stimola la circolazione nelle vostre estremità. Ora limate le unghie a dovere con una lima di cartone, non usate le lime d’acciaio, perché sfaldano le unghie e le traumatizzano. Ricordate che è molto importante limare le unghie e non tagliarle, altrimenti s’indeboliscono.



Imbevete un po’ di cotone nell’acetone e passatelo su tutte le unghie per rimuovere ogni impurità o traccia di smalto vecchio. Adesso siete pronte per la stesura dello smalto, ma prima applicate una base trasparente, che protegge l’unghia, poi scegliete il colore che più preferite e applicatene due passate. Per ottenere una maggiore durata dello smalto consiglio di passare anche un top coat, ovvero uno smalto fissatore, che rende il colore più lucido oltre che duraturo.