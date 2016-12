Mani e labbra perfette per il rientro in città

07:00 - Non so voi, ma se c’è una cosa che adoro è prendermi del tempo per la cura delle mani. Unghie, pellicine, lime e smalto: occuparsi di tutto questo svuota la mante e serve a rilassarci. Ve ne sarete accorte: curare le mani ormai non è più soltanto una moda, ma è diventata una vera e propria abitudine per molte donne.



Nelle nostre città nascono negozi che vendono di tutto e di più per la cura delle mani, per non parlare poi dei centri specializzati che si occupano di ricostruzione, gel, smalti permanenti e chi più ne ha più ne metta.



Prima però di dedicare del tempo alle vostre mani, occupiamoci del vostro viso: stendete l’illuminante sul contorno occhi e poi date una bella passata di mascara intenso. Applicate sulle labbra un emolliente, da usare anche prima di dormire, e tamponatelo con l’illuminante (questo serve a creare la base per il rossetto) poi applicate la matita labbra rossa e il rossetto in tinta.



Passiamo ora alle mani, per coccolare le nostre unghie abbiamo bisogno di 3 prodotti indispensabili: la base trasparente, lo smalto e il top coat, che fissa e rende lo smalto brillante. Stendete prima la base sulle unghie e fatela asciugare un minuto circa, poi applicate lo smalto (date sempre un paio di passate per non rischiare) e non dimenticate il top coat per rendere il colore più lucido e duraturo. Ricordatevi che le unghie sono un “accessorio”, come una borsa o un paio di scarpe, e non vanno necessariamente abbinate al rossetto. Quindi sbizzarritevi e divertitevi, le tendenze e i colori sono dalla nostra parte.