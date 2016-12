Make up: un giorno da Pin Up

07:00 - La prima cosa da fare è stendere l’illuminante sul contorno occhi e sulle labbra, per evidenziare il “punto luce” sempre molto importante nel trucco. Poi applicate un ombretto chiaro al centro della palpebra e definite le sopracciglia con una matita specifica. Ora passate all’eyeliner liquido (o come vi viene più facile).

Lo so che questo è un passaggio che spaventa parecchie donne, me compresa, ma come in tutte le cose è solo una questione di pratica. Ora passate alle ciglia, che dovranno essere protagoniste, quindi applicate un mascara nero infoltente.



Stendete il fard di un colore intenso, partendo dalle tempie, salendo verso la fronte. Mi raccomando: applicate il fondotinta compatto sotto gli occhi, per rafforzare il punto luce. Sulle labbra vi consiglio una matita labbra color mattone. Vi svelo un trucco per evitare che la bocca diventi spigolosa: quando applicate la matita, partite sempre da quello che viene chiamato “l’arco di Cupido”, cioè le due montagnette che abbiamo al centro delle labbra. Una volta che avete definito quella parte, ripartite dall’esterno a salire verso il centro. Osate poi con un rossetto classico rosso da stendere con la stessa tecnica e vedrete che anche una come Jessica Rabbit impallidirà di fronte alla vostra bellezza.