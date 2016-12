Make up tutorial: il trucco per le bionde

07:00 - Quello che vi propongo oggi è un make up adatto a tutte, more, rosse, castane ma è sulle bionde a parer mio che rende di più!

Marylin Monroe l’ha sdoganato parecchi anni fa, prima di lei Rita Hayworth, mentre ai giorni nostri lo indossa con grande eleganza Dita Von Teese (la ex moglie di Marylin Manson): sto parlando del rossetto rosso che, come dicevo prima, sta bene proprio a tutte.



Prima di concentrarvi sulle labbra non dimenticate però il resto del viso, passate un po’ di illuminante sugli occhi per cancellare i segni della stanchezza e mettete un velo di mascara.

Se siete pratiche e avete fegato da vendere vi propongo un eye liner nero liquido da applicare dopo il mascara, pratica che farebbe impallidire anche i make up artist più esperti. Io lo evito accuratamente perché in commercio, fortunatamente, abbiamo l’imbarazzo della scelta in quanto ad eye liner e ce ne sono alcuni davvero semplici da stendere. Dopo aver applicato l’eye liner spolverate le gote con un bel fard rosa, che conferisce freschezza e salute al vostro viso e passate alle labbra. Per prima cosa stendete il correttore su tutte le labbra (questo passaggio serve per rendere il rossetto più intenso e duraturo). Poi applicate la matita e infine il rossetto rosso opaco facendo attenzione alla linea della matita che, ricordate, va sempre coperta. infine, mi raccomando, regola da non dimenticare mai: non uscite troppo dal bordo e cercate di rispettare il disegno delle vostre labbra. Ma che meraviglia il rossetto rosso sulle labbra, lo metto anch’io!