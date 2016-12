Make up per capelli rossi

07:00 - Quando penso a una donna con i capelli rossi mi vengono in mente una serie di attrici bellissime, ma su tutte la prima a cui penso è lei: la mia amica Chicca.

Uno scricciolo di donna di una bellezza unica dai capelli naturali color carota che lei ha sempre esaltato con il giusto make up... e poi agli uomini il rosso piace moltissimo dato che è il colore della passione no?





Anche a me è sempre piaciuto molto ma purtroppo non mi sta bene. Ho provato più e più volte varie tonalità di rosso ma con i miei lineamenti non c’azzecca proprio!

Molte donne pensano invece che sia un colore difficile da portare, niente di più falso, bisogna solo avere un certo carattere e scoprire quali sono i colori più adatti a voi.



Spesso chi ha i capelli rossi naturali ha anche le lentiggini e in questo trucco non le dobbiamo assolutamente cancellare quindi vi propongo un fondotinta leggero che non copra questa bellezza della natura. Stendete l’illuminante sopra e sotto l’occhio e ora allacciatevi le cinture di sicurezza perché entriamo nella fase un più esaltante di questo make up ovvero quella del colore!

Che ne dite di un bel verde? Provate a sbizzarrirvi con degli ombretti verdi e non dimenticate la matita verde all’interno dell’occhio da usare come fosse un kajal.



Poi è la volta di un bell’ombretto color bronzo da stendere vicino all’attaccatura del naso per dare un po’ di carattere allo sguardo e via di mascara volumizzante a gogò sopra e sotto l’occhio e Jessica Rabbit a confronto sarà solo un vago ricordo!