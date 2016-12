Make up luminoso per le occhiaie

07:00 - Vi svegliate presto la mattina con occhiaie belle intense, avete davanti a voi una giornata molto lunga ma a disposizione poco tempo per prepararvi prima di uscire?



E’ praticamente la vita di molte donne che si dividono in: mamme, mogli, professioniste, casalinghe, figlie e molto altro.

Se avete poco tempo ma tanta voglia di vedervi belle e ben truccate ho un make up che fa per voi, un bello smokey eyes mattutino!

Qualcosa di semplice, veloce ma sfizioso.

La prima cosa da fare in questo make up è applicare il correttore sul contorno occhi picchiettando con i polpastrelli, poi disegnate le sopracciglia creando una linea continua nella parte alta dell’occhio.

In questo trucco c’è un segreto che anch’io spesso metto in pratica ovvero usare la matita nera sulla palpebra come fosse un ombretto, è un passaggio molto veloce ma d’effetto e conferirà al vostro occhio uno sguardo languido e assicurerà una lunga tenuta all’ombretto che applicherete dopo.

Ora stendete l’ombretto a lunga durata in crema da applicare con il dito direttamente sopra la matita che avete steso prima. Non so voi ma io adoro gli ombretti in crema, pratici da usare e da portare in giro per dei ritocchi volanti qua e là durante la giornata sono davvero l’ideale.



Chiudiamo questo make up mattutino con una bella passata di mascara e un rossetto naturale. Le più smaliziate possono usare anche un tocco di fard sulle guance e un po’ di gloss al centro delle labbra per dare volume e che sia una gran bella giornata.