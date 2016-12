Make-up: l’uomo fa la sua parte

07:00 - Non solo alle sfilate di moda. L’uomo moderno tiene alla propria bellezza almeno quanto le donne. Un trucco leggero rende di più anche per la sua espressività. E anche per il “sesso forte” ci sono tendenze per la prossima stagione. Barba e sopracciglia prima di tutto. E poi… un po' di correttore e lipconditioner per un aspetto curato. Praticamente, il trucco c’è, ma non si vede. Se si seguono le linee base non si incapperà nell’effetto Conchita Wurst, per chi non lo volesse, ovviamente.



Innanzitutto bisogna pulire il viso. Procedere con la pulizia quotidiana e ogni settimana o quindici giorni fare uno scrub e usare creme idratanti, sia da giorno che da notte. Lavare il viso con un esfoliante delicato. Strofinare la pelle lentamente, usando l'acqua tiepida.



Sciacquare e tamponare il viso con un asciugamano. Quindi procedere. Sconsigliati assolutamente i toni aranciati e via con il color biscotto. Ci sono case cosmetiche esclusivamente maschili, tra cui la Kosmen che è italiana. O la linea interamente maschile di Shiseido. Anche Biotherm sta facendo notevoli passi avanti in materia, con prodotti dedicati alla pelle del viso e trattamenti specifici.



Ci sono anche linee più economiche e quelle che si trovano in farmacia. L’uomo deve utilizzare trucchi specifici, perché la sua pelle è diversa da quella della donna, con pori più grandi e frequenti irregolarità. Sempre per evitare di sembrare artefatti, il fondotinta è un elemento da usare con parsimonia, infatti meglio un semplice correttore: in polvere o cremoso, in base alla pelle. Altro must maschile sono le sopracciglia: per le più disordinate esistono gel trasparenti, che le fissano e donano un aspetto più curato.