Make-up a tutto rock

07:00 - Stanche di vedervi sempre nello stesso modo? Sarebbe bello ogni tanto stupire noi stesse e gli altri. Lo possiamo fare con diversi accorgimenti: cambiando il nostro taglio di capelli, modificando l’abbigliamento o il trucco, oppure osando con tutti questi tre elementi messi insieme. Allora ecco un make-up rivoluzionario per voi dalla personalità decisa che non avete paura di farvi notare.



Stendete un siero sul viso (che vi aiuterà a idratare la pelle) poi passate al fondotinta fluido di una tonalità più scura rispetto al vostro incarnato da applicare rigorosamente con il pennello dall’interno del viso verso l’esterno. Ora stendete il correttore nelle zone d’ombra del viso e ricordatevi che, se avete le palpebre un po’ arrossate, potete stendere il correttore vicino all’attaccatura delle ciglia sia sopra che sotto l’occhio.



Fissate ora la cipria con un pennello e stendete una matita nera sopra e sotto l’occhio sfumandola con un pennellino (la matita all’interno dell’occhio valorizza lo sguardo). Usate ora un ombretto nero in gel da utilizzare sia asciutto che bagnato, e stendetelo sulla matita nera. Mettete il mascara e applicate un ombretto scuro nella parte interna ed esterna dell’occhio (per accentuare l’ombra). Come più volte ci siamo dette, nel make-up la luce è molto importante, quindi create un punto luce nella parte centrale della palpebra e sotto le sopracciglia con un ombretto bianco opaco. Per finire applicate sullo zigomo un tocco di blush e sulle labbra una matita corallo con rossetto coordinato e un velo di gloss arancio. Più rock di così!!!