Macchie della pelle: tutti i trattamenti per una corretta pigmentazione

07:00 - La melanina è il pigmento responsabile della colorazione della pelle. Capita però che la combinazione degli effetti dei raggi UV, lo stress, l’età e i problemi ormonali possano alterare l’attività dei melanociti. Che sono quelle cellule che producono melanina. È a quel punto che la melanina non ha più un aspetto omogeneo e può essere eccessiva in alcune zone rispetto che altre, provocando le “temute” macchie. Macchie e perdita di uniformità della pelle sono tra i segni più evidenti dell’età, ma il problema si riscontra sia su pelli chiare, che su pelli scure e iper-pigmentate.



Per correggere la pigmentazione esistono però oggi diversi trattamenti. Come per esempio quello quotidiano e uniformante di Garnier, adatto a tutti i tipi di pelle, che riduce l’aspetto e la dimensione delle macchie causate dal sole, dall’età e dalle imperfezioni. Le macchie grazie all’azione esfoliante che agisce sul micro rilievo della pelle, lisciandola e rendendola più morbida. La texture della crema è particolarmente leggera e fluida e si adatta, appunto, a tutti i tipi di pelle. La sua formula non oleosa si applica sul viso mattino e sera. Poche gocce bastano ad illuminare il viso e a offrire idratazione alla pelle garantendo un’azione efficace contro i diversi tipi di macchie. Lancome ha il suo Dream Tone, un trattamento in grado di ricreare il colorito ideale, anche con la pelle nuda.



Sono tre le formule su misura create appositamente per ciascun profilo di pigmentazione, dal più chiaro al più scuro. La tecnologia a tripla-azione è stata sviluppata per attenuare le macchie, uniformare il colorito e correggere le irregolarità di colorito specifiche di ciascun profilo di pigmentazione (colorito spento, rossori e segni scuri). Tra le sostanze che bloccano la produzione di melanina una delle più conosciute è la Vitamina C, che ha anche un’azione antiossidante, che aiuta a schiarire le macchie.