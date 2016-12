5 giugno 2014 Look sognante e delicato per la bis-sposa Kim Kim Kardashian ha optato per un make up da sposa classico, puntando su un gioco di luci e ombre e contrasti Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Kim Kardashian si è sposata, la coppia più chiacchierata che mai ha finalmente detto il suo sì, e lei si è quindi esibita nel suo secondo matrimonio, rigorosamente anch’esso in bianco, con un look da sposa sognante e delicato.

Con quei lineamenti così marcati, la scelta del look è stata quella di puntare sul contrasto tra i toni scuri dei capelli e degli occhi e la luminosità di palpebra superiore e zigomi. Quando Kim ha voluto cambiare qualcosa del suo look, lo ha fatto puntando su un colore di capelli più chiaro o su un rossetto rosso fuoco.



Per il giorno del suo matrimonio, per fortuna, ha optato invece per un trucco che fosse coerente col pizzo del vestito: sopracciglia ben disegnate, mascara a volontà e densi punti luce. Abbiamo così potuto dimenticare la coroncina in fronte del primo matrimonio, che è già un lontano ricordo nonostante risalga a meno di tre anni fa.