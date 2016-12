Look da Dolce Vita

07:00 - Per voi che vorreste assomigliare alle attrici degli anni Cinquanta o che semplicemente amate quell’epoca, guardate un po’ qui, per la serie il trucco c’è e si vede, ma ogni tanto è anche bello così: è importante saper osare!



Una parte fondamentale di questo trucco è la luminosità, la pelle deve sembrare quasi bagnata, quindi, per avere questo effetto senza rovesciarvi addosso una secchiata d’acqua gelata anche se di questi tempi è molto di moda, stendete un primer che prepara la pelle al trucco.



Ora applicate un fondotinta, partendo sempre dal centro del viso verso l’esterno, e l’illuminante sul contorno occhi, zigomi e labbra, picchiettando con il polpastrello. In questo make-up il gioco di luci e ombre è fondamentale, quindi osiamo con gli ombretti e sbizzarriamoci: applicate l’ombretto color oro sulla prima parte della palpebra e il bianco sotto il sopracciglio, il beige più intenso va sfumato, invece, sull’angolo esterno dell’occhio.



Con una matita nera a lunga tenuta tracciate una linea decisa sopra l’occhio e andate a sovrapporre l’eyeliner nero, che intensificherà il colore della matita. Per un effetto ciglia finte potete applicare due mascara: uno che incurva le ciglia, l’altro che le intensifica. Altro punto fondamentale di questo make-up anni Cinquanta è la bocca, che richiede un colore molto intenso: stendete sulle labbra una matita rossa con il rossetto abbinato, poi applicate il fard rosa acceso solo sulle gote e un pizzico di polvere cangiante (da stendere con una spugnetta come fosse un fondotinta), per donare luminosità e lucentezza a tutto il viso.