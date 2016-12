Lo smokey eye di Lea Michele fa impazzire il Giffoni Film Fest

07:00 - Bella, mora, mediterranea e soprattutto superacclamata. La star di Hollywood amata dai teenager, Lea Michele, è stata ospite al Giffoni Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai più giovani, organizzata dal 1971 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.



L'attrice, ex fidanzata dello scomparso Cory Monteith, morto per overdose il 13 luglio, è in Italia con il suo nuovo amore, il modello Matthew Paetz. Newyorchese, 28 anni, la Michele interpreta nella serie Glee il ruolo di Rachel Berry e nel marzo scorso ha fatto uscire il suo album di debutto Louder.



Vestito semplice ed elegante, nero con una generosa scollatura, e un make-up delicato, con lo smokey eye, tendenza in fatto di trucco ormai inarrestabile, la bella Lea si è presentata al Festival del cinema per ragazzi sorridente e divertita. Ma soprattutto “assalita” da urla e richiami da parte dei Gleeks, sfegatati fan della serie,che si erano accampati già dal giorno prima davanti alle transenne, dove sarebbe passata l’attrice. Capelli raccolti, adatti alla circostanza, le labbra erano evidenziate da un rossetto color pesca, che faceva da contraltare agli occhi dark, rimarcati con una matita nera nella parte inferiore dell’occhio. Dopo la rassegna, l’attrice-cantante americana si è concessa alcuni giorni in barca lungo la costiera amalfitana, dove ha sfoggiato look estivi colorati, bikini colorati e un costante nude look per il make-up. Davvero all’ultima moda, come anche i suoi fan urlanti sottolineano sui social network.