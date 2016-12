Lip gloss? Sì, ma sulle palpebre

07:00 - Le avete provate tutte, eyeliner, smockey eyes, trucco vamp? Non sapete cosa altro inventarvi per essere stupende questo sabato?

Ecco un trucco veloce, senza spesa e di effetto: rendere lucide le palpebre, e lo sguardo sarà al centro della serata.



Avete un lip gloss rosa?

E' perfetto da stendere sulla palpebra, per uno sguardo romantico e scintillante.



Non avete nemmeno quello?

Allora armatevi di vaselina, o balsamo per le labbra, qualcosa che resti lucido, e applicatelo in abbondanza sulla palpebra. non ci sarà il colore, ma l'effetto bagnato e lucido di sicuro, e basterà per assicurarvi un trucco diverso e molto night.