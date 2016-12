Le tre regole classiche per il make up del fine settimana

07:00 - Ok, arriva il weekend, volete uscire, bere un daiquiri e vedere se é vero che i fanciulli papabili sono davvero finiti. Come vi preparate? Come vi truccate? Ecco qualche mossa classica, di quelle che non tramonteranno mai, che valevano per lo struscio in paese del sabato pomeriggio della nonna, sono valsi per le fughe col primo amore di vostra madre, varranno per voi e un domani per le vostre figlie.

1) Fatevi un bagno (preferibile), o una doccia, ammessa, ma con calma, molta calma. Sta iniziando il weekend. Vi sentirete più fresche, rilassate e profumate, e l'alta autostima é il primo ingrediente per una serata degna di esserlo.

2) Non eccedere: abbigliamento eccentrico chiama trucco basico, e viceversa. Avete i jeans? Allora potete osare con qualche ombretto brillantinato. Avete un tubino cangiante? Allora nada: fondotinta, mascara e, se potete permettervelo, rossetto. Stop.

3) Comunque siate vestite, abbondate di mascara, come se non ci fosse un domani (meglio se nero: al buio altri colori non si vedrebbero). E buon weekend!