Le dieci cose che non puoi non avere nella tua borsa del trucco

07:00 - Mascara, eyeliner, crema idratante. Ecco alcune delle dieci cose che non puoi non avere nella tua borsa da trucco, sempre con te, per un make up decente in ogni momento della giornata, ovunque tu sia. E se la borsa pesa, beh, fatevene una ragione.



L'elenco completo sembra lungo e voluminoso, ma con prodotti taglia extrasmall si può anche fare. Ecco quindi l'elenco per il check dei dieci must da avere sempre con sé per truccarsi come si deve: non può mancare la crema idratante ma anche l'eyeliner. Se persino con boccette minuscole la borsa è troppo grande o pesa troppo.. fatevene una ragione: che per 'belle apparire si deve soffrire' lo dicono ormai da qualche secolo, almeno.

1) crema idratante

2) correttore

3) cipria

4) ombretto

5) pennelli (per fard, ombretto, rossetto)

6) curva ciglia

7) fard (o terra abbronzante)

8) mascara

9) rossetto o gloss

10) eyeliner

Avete tutto? Allora potete andare per il mondo.