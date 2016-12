Le cinque mosse per far durare a lungo il vostro make-up

07:00 - E' soltanto un problema di durata. Uscite la mattina truccate e bellissime ma alle sette di sera quando uscite siete uno schifo? Dovete imparare a truccarvi in modo che ombretto, fard e mascara restino al loro posto il più a lungo possibile. Ecco cinque mosse per perfezionare il maquillage e restare ordinate a lungo, a partire dalla scelta dei prodotti: quelli con le scritte 'lunga durata' e 'waterproof', visto che si va finalmente, forse, verso la stagione più calda.



Ecco dunque le cinque mosse da seguire sempre, a maggior ragione quando il caldo può davvero minacciare il vostro viso truccato da qualche ora soltanto.

1) Scegliete prodotti con le scritte "lunga durata" e "water proof", possibilmente di case produttrici che conoscete e di cui vi fidate.

2) Abbondate, prima di iniziare a truccarvi, con la crema idratante. Preferite il fondotinta con base cremosa e senza olio tra i suoi ingredienti, soprattutto in estate quando il rischio di una pelle poco idratata è maggiore.

3) Usate il primer, per creare la giusta base al trucco. Una pelle non uniforme non è una tela adatta a ospitare un trucco, men che mai duraturo. Il primer perfeziona la pelle del viso, minimizzando pori e imperfezioni, e opacizza.

4) Miscelare i colori tra loro, per evitare quell'effetto stacco netto tra fondotinta e non, tra ombretto colorato e niente. Meglio le sfumature e le gradazioni, piuttosto che il tutto e il niente accostati nel poco spazio che ha un viso.

5) Perfezionate il trucco con una buona dose di cipria finale, non eccessiva, ma il tanto che basta per bloccare il look.