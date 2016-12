Labbra perfette in ogni situazione

07:00 - Le labbra così belle e sensuali. D’estate, però, come in inverno con le temperature troppo fredde, tendono a screpolarsi e seccarsi. Si perde umidità e questo può generare leggero dolore, irritazione. Esistono, però, rimedi naturali per proteggere e curare le nostre labbra. Fermo restando che dobbiamo nutrire il nostro corpo con una giusta idratazione e con un apporto vitaminico sempre adeguato.



Per labbra screpolate si può usare un semplice emolliente, o l’applicazione di più comuni stick di burro cacao. Per curarle, invece, si può procedere in diversi modi. Il più comune è il miele. Per le labbra secche e per favorirne la cicatrizzazione delle screpolature, si può stenderne un leggero strato sulle labbra e massaggiare dolcemente. Dopo 15-30 minuti l’effetto sarà immediato.Il miele aiuterà anche la cicatrizzazione dei piccoli e dolorosi taglietti.



Un altro rimedio casalingo molto efficace contro le labbra screpolate è il burro. Ne basta una noce e la posa è ancora più breve. Appena 5 minuti. Prendere poi uno spazzolino con setole morbide ed esfoliarle con delicatezza.



Ancora più antico il rimedio della cera d’api che, mescolato all’olio d’oliva, ha un effetto strepitoso. Qui occorre una piccola preparazione. La cera d’api va infatti sciolta in un tegamino a fuoco lento, si aggiunge poi dell’olio d’oliva e si mescola fino a che il composto diventa una crema, versare il tutto in un barattolo lasciare raffreddare. Alla vista apparirà un blocco solido di colore giallo, che dovrà essere applicato sulle labbra screpolate ogni paio d’ore. L’effetto emolliente e lenitivo sarà miracoloso.



Altro rimedio naturale è l’olio essenziale di incenso. Usato nell’antichità in Egitto come elemento per maschere di bellezza e cosmetici “antiage”, oggi si è scoperto essere anche un sano emolliente. Ne basta una goccia diluita con olio di semi di grano per ottenere effetti sorprendenti.