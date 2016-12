Labbra luminose e a prova di bacio

07:00 - Non dimentichiamo che il must have di questa primavera/estate 2014 sono i rossetti dai colori brillanti ed opachi. Tinte energetiche che donano un look femminile e raffinato, dal rosso ciliegia al rosa caramella, fino all'arancione ed il corallo. Ma come mantenere delle labbra lisce ed idratate? Per garantire alla vostra cute un'idratazione continua e protezione perenne è bene agire dapprima con uno scrub dalla base delicata (Olio di Argan e zucchero faranno al caso vostro).

Applicato con una spugnetta esfoliante o con uno spazzolino leggermente bagnato, lo scrub agirà in profondità rimuovendo quella serie di pellicine ed imperfezioni che sono solite tormentarci nelle serate estive più glamour. Una volta sciacquate le labbra con acqua tiepida, potrete massaggiarne la superficie con uno strato di crema idratante (burro di karité o di mandorla), oppure optare per l'immancabile burro di cacao a base di cera d'api. Vedrete che quest'ultimo, applicato almeno tre volte al giorno, riuscirà a mantenere a lungo l'idratazione sulla vostra bocca.



Siete pronte a delle labbra dall'aspetto pieno, morbido e sensuale? Il successo del vostro make up è assicurato.