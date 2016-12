Labbra corrette con il tattoo

07:00 - Il trucco permanente è molto usato per definire le sopracciglia ma anche per un ritocco alle labbra. Può servire a correggere una linea non precisa, oppure a donare più volume.



Abbiamo chiesto consiglio a Marco Piccinin, make up artist tattoo che già aveva spiegato le origine dell’arte e le tecniche più utili in caso di ritocco delle sopracciglia.



Quando è consigliabile intervenire? Quando le labbra sono troppo sottili? No, ognuno ha le sue labbra, risponde Piccinin. “Non esistono labbra belle o labbra brutte, ma di sicuro esistono labbra che ridono, parlano, chiamano, gridano, sussurrano. Una bocca carnosa indica sensualità e temperamento espansivo; una bocca con labbra sottili un carattere avido e calcolatore; una bocca piccola rivela un carattere discreto, timido, con poca espansività, prudenza; una bocca grande è segno di buona capacità di comunicare col prossimo, generoso e attivo..”.



Quindi quando ha senso tatuarle e in che modo? “Il trucco permanente si utilizza nei casi di definizione e ripigmentazione delle labbra. E’ consigliato nel caso di una bocca che abbia perso tono o con un bordo labiale frastagliato per la troppa eccessiva esposizione al sole, o ancora per chi soffre continuamente di herpes: in questo caso verrà ridefinito e ravvivato il contorno labbra con eventuale ripigmentazione della mucosa labiale”.



Si possono disegnare labbra più grandi? “Sì, è la correzione della forma, consigliato per chi ha labbra asimmetriche, piccole o sproporzionate: si crea una nuova forma che modifichi le labbra naturali rendendole armoniche”. Altro effetto è quello di creare un punto luce. “E’ consigliato per far risaltare le labbra naturali senza modifiche, creando all’esterno del contorno labiale (arco di Cupido o connessura labiale) un punto luce colore avorio-bianco, per un effetto volume”.



Se invece si vuole mantenere la propria forma? “Allora si opta per una correzione parziale. Occorre a chi necessita di piccoli ritocchi solo sulle zone depigmentate, senza modificare la forma naturale, utilizzando un colore che si avvicini il più possibile al colore della mucosa labiale. Dopo aver eseguito il trattamento alle labbra potrebbe capitare dopo alcuni giorni l’insorgere dell’herpes, soprattutto in individui stressati e con difese immunitarie indebolite”.