Labbra carnose senza bisturi

07:00 - Le labbra carnose da sempre sono sinonimo di passionalità e vengono ritenute dai più molto sensuali. Come dargli torto? Ci sono donne infatti che ricorrono alla chirurgia estetica pur di avere quelle labbra fotografate su tutte le riviste di moda. Quante di voi sognano delle labbra carnose alla Scarlett Johansson o all’Angelina Jolie senza bisturi?

Oggi vi racconterò tutti i segreti per rendere le vostre labbra irresistibili e polpose senza nessun marchingegno o particolare artifizio. Innanzitutto preparate una base sul viso che servirà a esaltare il punto centrale di questo makeup: le labbra! Sugli occhi applicate il correttore poi stendete l’illuminante e fissate il tutto con un velo di cipria che può essere compatta o in polvere, dipende dall’effetto che volete ottenere. Se desiderate una copertura perfetta e opaca optate per quella compatta, per un effetto più naturale e impalpabile vi consiglio quella in polvere. Con un piumino tamponate l’illuminante su tutte le labbra poi stendete una matita rossa partendo da quello che i makeup artist chiamano “l’arco di Cupido” (ovvero l’angolino superiore delle labbra a forma di cuore). Applicate la matita partendo dall’interno verso l’esterno delle labbra con mano molto ferma. Riempitele tutte con la matita e poi stendete il rossetto rosso. Ricordatevi che la matita va sempre coperta dal rossetto, non lasciate mai in evidenza il bordo. Per rendere le labbra ancora più carnose spennellatele con del gloss trasparente molto lucido da applicare su tutta la mucosa.