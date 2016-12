Labbra carnose e superluminose

07:00 - Molte cose passano attraverso le labbra: la comunicazione su tutto, la parola quindi, ma anche il cibo, e soprattutto i baci.



Le labbra, si sa, nell’immaginario collettivo sono carnose: i giornali e il cinema ci propinano donne con labbra perfette. Non stiamo nemmeno a citare la splendida Angelina Jolie. E chi non ha avuto questa fortuna, cosa può fare? Niente paura, che abbiate labbra importanti o meno questo è il trucco che fa per voi, parola di Tamara Donà.



Innanzitutto partiamo dalla regola base che in questo periodo dell’anno il make-up delle labbra cambia forma: ovvero i rossetti opachi lasciano spazio a gloss lucidi, per essere in tono con l’esplosione di colori che ci circonda. Ma vediamo passo per passo come dare volume alle nostre labbra.



La prima cosa da fare è stendere sulle labbra l’illuminante con una spugnetta e tamponarlo con un piumino. Così facendo le labbra avranno perso il loro contorno e saranno pronte per essere ridisegnate. Adesso stendete la matita neutra e sovrapponete un rossetto chiaro, facendo attenzione a coprire bene la matita che non si deve mai vedere. Non mi stancherò mai di scriverlo: non fate anche voi l’errore che spesso in passato ho commesso anch’io, ovvero girare con quella riga evidente sul contorno labbra.



La matita serve a dare un supporto al rossetto e a delineare meglio il nostro contorno labbra, ma non si deve mai vedere, si deve sposare perfettamente con il rossetto e quasi scomparire. Per ottenere l’aspetto carnoso, che è quello che ci interessa, aggiungiamo sopra il rossetto chiaro un lucido trasparente. Sapete cosa succede? Come per magia, e senza chirurgia, vi sarete assicurate labbra carnose a lunga tenuta, pronte per essere baciate.