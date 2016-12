La signora Renzi e il suo make up, analisi e consigli

07:00 - La first lady, che ha detto di non voler essere chiamata 'first lady', quindi d'ora in avanti Agnese, cioè Agnese Landini Renzi, di che trucco é? Questa é la domanda che ci porremo d'ora in poi, in questa sede, con chiunque ci capiti davanti e ci incuriosisca, vip o meno vip.

Partiamo dalle first lady, dalle mogli dei capi di stato, che spesso hanno da vestirsi e attrezzarsi per vertici bilaterali, multilaterali, cene, occasioni mondane, e, soprattutto, farlo sapendo che finiranno dietro obiettivi spietati, giorno o notte che sia, luce giusta o sbagliata, ciclo in corso o gambe gonfie.

A volte le si invidia - chi non ricorda Michelle Obama in bianco lungo, danzante con l'uomo più potente del mondo (suo marito) davanti agli occhi del suddetto mondo? Altre volte però non le si invidia, quando si legge loro in viso che é la giornata no, che avrebbero preferito essere in pigiama di pile dentro un divano, piuttosto che a braccetto del marito a sorridere alla omologa dello stato confinante.

Ma torniamo al punto: Agnese di che trucco é? Di solito ha un trucco naturale, come si usa, appena mascara e fondotinta. In alcune occasioni si é vista osare con ombretti molto luccicosi, in altre con ombretti addirittura fuori tono, verde acido virante al giallo. Abbiamo chiesto a un esperto un parere sui trucchi della first lady suo malgrado, e anche su qualche altra first lady che lo abbia particolarmente colpito per capacità di valorizzarsi.



Luigi Tomio, make up artist di Estée Lauder, non ha dubbi: Agnese deve partire dalla pelle, con un "buon fondotinta che ne esalti la naturale luminosità. Ha un incarnato diafano, occhi verdi, folta chioma bruna. La grazia le appartiene, nobile nei tratti e nei modi". Secondo Tomio, non possono mancare "le cromie che enfatizzano il verde degli occhi", anche con ombretti nuovi e dai colori accesi. "Ma la forza indiscussa nel make-up per le brune sta nella scelta azzeccata del mascara. Ciglia lunghissime effetto infinito, rigorosamente nero".



Ci sono altre first ladies che hanno colpito l'immaginazione per la capacità di valorizzarsi attraverso il trucco? "Sicuramente Michelle Obama - spiega Tomio -. Indossa da sempre una spiccata personalità estetica da far invidia a molte. Interpreta un make-up sofisticato, non esasperando né tratti né cromie, in maniera assolutamente naturale". I suoi punti di forza? "Labbra e mani! La gamma dei rosati le appartiene. È perfetta la sua cura delle mani e indossa sempre uno smalto che si sposa perfettamente con i vari cambi di look nella giornata".