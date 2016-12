La base per trucchi elaborati

07:00 - Il trucco di oggi sarà parecchio elaborato perché parleremo di trucco per la tv che è ben differente da quello quotidiano. Il trucco televisivo è un make up molto più elaborato e pesante per via delle luci che si trovano all’interno degli studi che “si mangiano il trucco”.

Quindi, se vi capiterà di dover creare un make up per quell’occasione, ricordatevi prima di tutto di realizzare una buona base coprendo bene i difetti e di esaltare lo sguardo con degli artifizi che ora vi svelerò.



Per questo trucco useremo 2 fondotinta: uno chiaro da stendere su tutto il viso e uno più scuro da applicare con il pennello al di sotto dello zigomo per creare l’ombra. Anche la cipria sarà doppia, in polvere e compatta. La prima va stesa con un pennello dal centro del viso verso l’esterno, quella compatta invece servirà a opacizzare i punti critici: parte interna del naso e dello zigomo, fronte e mento.



Per evidenziare gli occhi, che spesso in televisione spariscono, dovremo usare una matita nera a lunga tenuta da stendere prima dell’ombretto. Ora siamo pronte per gli ombretti: il color melanzana dovrà essere applicato sopra la matita, quello rosa al centro della palpebra e quello chiaro appena sotto l’arcata sopraccigliare per dare luce.



Cosa importante è usare una matita beige o bianca all’interno dell’occhio per dare luminosità e brillantezza allo sguardo e mascara nero a volontà. Aggiungete il fard marrone sugli zigomi per creare i giusti volumi sul viso e un rossetto neutro sulle labbra ed ecco pronto il vostro trucco televisivo.