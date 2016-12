25 giugno 2014 Jennifer Lopez in forma Mondiale La pop star latina ha cantato durante la cerimonia d’inaugurazione dei Mondiali in Brasile. L’abbiamo passata sotto lo scanner per voi. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - È senz’altro l’immagine dell’apertura dei Mondiali di Calcio: Jennifer Lopez che canta l’inno di Brasile 2014, We are one, insieme al rapper-produttore Pitbull e alla cantante brasiliana Claudia Leitte.



Bella, solare e tornata in splendida forma, Jennifer Lopez, cantante e attrice americana di origine portoricane, da sempre considerata sex symbol anche per il suo lato B (parola di maschietti) stava per dare buca alla cerimonia, poi, per fortuna, ha cambiato idea e si è presentata sul palco. Nelle sue forme proporzionalmente giunoniche, la bella Jennifer non ha fatto che accrescere i suoi fan con quel costume verde, avvolgente, che non lasciava spazio all’immaginazione. Con una sexy-trasparenza sul petto e corto al punto giusto per mettere in bella mostra il suo lato… “migliore”.



Una manciata di minuti di spettacolo per incantare i 62mila del pubblico dal vivo e i miliardi di telespettatori incollati al piccolo schermo, in oltre 200 Paesi collegati con l’Arena Corintbias di San Paolo, prima della partita Brasile-Croazia. Il suo make-up, rigorosamente trendy, in maniera molto diversa ha invece diviso il pubblico femminile, che si è scatenato in commenti di ogni sorta sui social network.



Un trucco che riprende molto la tendenza di questa estate, con l’incarnato opaco e naturale ovviamente, che la fa da padrone. E da una diva come la Lopez non si poteva che avere l’ultima tendenza. Un effetto nude look creato però con ombretti e rossetti rosati, che forse hanno esasperato troppo la filosofia del trend.



Con il mascara, invece, non ha sbagliato: abbondante, ma molto ben distribuito, per evidenziare al massimo il suo sguardo da ammaliatrice latina.