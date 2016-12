In primavera, e soprattutto oggi, partiamo con uno smalto rosso

10:40 - É primavera, anche se pioverà comunque, e soprattutto é lunedì. Non stiamo nemmeno a raccontarci le imprecazioni sull'autobus sempre troppo affollato, la tosse del bambino per la ventiduesima volta dall'inizio dell'inverno, la calza di nylon che si é bucata infilandola e ce n'è si é accorte troppo tardi, sbirciandosi sullo specchio dell'ascensore dell'ufficio.

Non ce lo raccontiamo e andiamo oltre, dritti al consiglio delle settimana, perché dopo la fine di ogni domenica qui ci si consolerà così, con il consiglio di bellezza per impostare bene i sette giorni che stanno per arrivare. Non c'è modo migliore di iniziare un lunedì mattina che pensare a un momento, stasera, in cui potremo prenderci cura di noi (si, ce la faremo, con la convinzione si fa tutto). E il consiglio è: partiamo dal rosso, ora che di rosso in giro c'è soltanto l'idea della primavera che ci ha illuse e abbnadonate, partiamo da uno smalto rosso fuoco che ci colorerà le mani, magari i piedi, e la settimana avrà una grinta tutta sua. Secondo consiglio: crederci, crederci, crederci sempre. Buona settimana!



