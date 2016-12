In autunno colori decisi sugli occhi

07:00 - È ufficiale: secondo il calendario siamo entrati nell’autunno, stagione che io adoro da quand’ero bambina per via dei suoi colori. In questa stagione tutto si trasforma per dare il benvenuto all’inverno, che arriverà e anche il nostro abbigliamento quotidiano si modifica. Vengono abbandonati i colori sgargianti dei gialli, fucsia, arancio, verde e blu per dare spazio al marrone delle foglie che cadono, al grigio del cielo, al nero della notte. Eppure sarebbe così bello poter conservare i colori dell’estate, che in alcune parti d’Italia neanche abbiamo avuto. Almeno nel trucco è possibile e allora facciamolo!



Applicate un siero su tutto il viso, poi passate al fondotinta che potete stendere con polpastrello e ora applicate il correttore in due tonalità: quello più chiaro sul contorno occhi, quello più scuro sulle parti del viso da correggere. Ora stendete l’ombretto beige su tutta la palpebra poi sovrapponete il viola, colore che va sempre molto di moda soprattutto in questo momento dell’anno. Create una riga netta sotto l’occhio, sempre con lo stesso ombretto, e nella parte esterna dell’occhio, aggiungete un ombretto color prugna.



Con l’ombretto chiaro invece date più luminosità alla parte alta dell’occhio e ripulite il trucco. Per completare l’occhio stendete una matita kajal nera all’interno sopra e sotto e una bella passata di mascara effetto ciglia finte. Sullo zigomo applicate del blush color terracotta per scolpire e un fard rosa sulla guancia. Sulle labbra rossetto color fragola, da stendere partendo dall’esterno verso l’interno.