Il trucco perfetto per le feste di fine estate

07:00 - Solo colore, niente matite o eyeliner, oggi ci concentreremo sui vostri occhi, zigomi e labbra, per celebrare degnamente quest’estate che purtroppo sta finendo. Stendete inizialmente un siero per il contorno occhi, fondamentale a tutte le età per prevenire le rughe e l’aridità della pelle molto sensibile in quel punto del viso, poi applicate un correttore illuminante anche sulla palpebra superiore.



Ricordatevi che la luce si diffonde su tutte le parti del viso in rilievo, quindi abbondate d’illuminante anche su zigomi e labbra. Sulla palpebra stendete un ombretto color oro in gel, potete applicarlo con un pennello sia asciutto, che bagnato o con le dita, aspettate che asciughi e sovrapponetegli un altro ombretto viola salendo un po’ verso l’arcata sopraccigliare. Ora, nella parte inferiore l’occhio, applicate un ombretto color antracite, lavorandolo con un pennellino come fosse una matita. Riprendete l’ombretto oro in gel, ma questa volta bagnate il pennellino, così facendo il colore sarà molto più intenso e saturo, e stendetelo nel centro della palpebra e sulla parte alta dell’occhio.



Ripassate l’illuminante sotto l’occhio e, con un pennello da fondotinta, ripulite i residui del trucco. Ora è il momento di applicare il mascara nero sulle ciglia e sulle guance una terra a due colori da stendere sullo zigomo e un blush rosa sulle guance. Sulle labbra usate un rossetto rosso, stendete prima un velo di rossetto per ammorbidirle poi applicate la matita in tonalità e riempite tutte le labbra poi di nuovo il rossetto. Intensificate le sopracciglia in maniera decisa con una matita per sopracciglia e il gioco è fatto.