Il trucco perfetto per l'aperitivo

07:00 - Oggi vi propongo un trucco perfetto per un aperitivo sulle tonalità del verde colore che io personalmente adoro in tutte le sue sfumature: chiaro, scuro, verde acqua, bottiglia, verde prato e anche se, seguendo la filosofia del contrasto che nel trucco detta legge questo colore starebbe meglio a una donna con occhi e capelli scuri, io sovverto le regole e lo uso le stesso perché mi piace, facendo però attenzione a non esagerare con l’intensità dei verdi!

La prima cosa che dovete fare in questo make up è tamponare con le dita l’illuminante sui punti luce del viso (occhi, labbra e mento) poi applicate un ombretto verde sulla palpebra mobile e uno bianco sull’arcata sopraccigliare per dare la giusta luminosità.



Ricordatevi sempre che, un po’ come accade nell’abbigliamento, anche nel trucco i colori chiari ingrandiscono e quelli scuri rimpiccioliscono. Per esempio: un tocco di ombretto bianco al centro delle labbra sopra il rossetto renderà la vostra bocca ancora più bella e carnosa.



Torniamo a noi e al nostro trucco da cocktail, dopo l’ombretto bianco applicate nel centro della palpebra un ombretto argento poi stendete una linea netta sotto l’occhio con una matita nera e sfumatela con un tocco di ombretto verde.



Applicate solo ora il fondotinta compatto con una spugnetta e intensificate le sopraciglia con una matita. Infine stendete una bella passata di mascara nero volume estremo, untocco di fard rosa sulle guance, un rossetto rosso e sarete pronte per un aperitivo coi fiocchi.