Il trucco perfetto per dare il benvenuto all'estate

07:00 - Primo giorno d’estate, il più lungo dell’anno, in cui il sole raggiunge il punto di declinazione massima. In Europa si organizzano feste e sagre per dare il benvenuto alla nuova stagione, finalmente arrivata, dopo mesi di attesa. Cosa avete organizzato per stasera? Ovviamente oggi non posso che consigliarvi un make up estivo: naturale, leggero, che doni luce e tonicità al vostro viso. Un make up che c’è, ma non si vede.

Truccarsi in maniera naturale non è così semplice come potrebbe sembrare, anzi, per saperlo fare bene occorre una buona manualità, che si acquisisce nel tempo. E allora iniziamo ad allenarci sin. Innanzitutto applicate il fondotinta sul viso, partendo dal centro della fronte e non dimenticate di stenderlo anche sulle labbra. Questo passaggio assicura una lunga tenuta del rossetto. Applicate ora una cipria illuminante multifunzione, ovvero cipria, fard e ombretto insieme. È un prodotto pratico e innovativo da portare sempre in borsetta, da usare per i ritocchi in ogni momento.



Ora è il momento di donare al viso il suo punto luce, con un correttore da stendere sotto l’occhio. Potete utilizzarlo anche se non avete le occhiaie. Stendete una matita marrone sull’occhio, formando una linea netta, e sfumatela con un pennellino, salendo verso la palpebra mobile. Poi prendete un ombretto beige avorio e applicatelo sopra la matita. Questo per ottenere un effetto naturale, ma di grande profondità. Sulle labbra, invece, per dare volume stendete una matita beige, partendo dal centro e infine applicate un rossetto beige naturale. Ora siete pronte per affrontare al meglio questa nuova stagione appena arrivata: buona estate a tutti!