Il trucco perfetto con un vestito rosso

07:00 - Il sole ora è una certezza, e viene voglia di colore.

Ma con un vestito fucsia, rosso, insomma con un abito acceso, che tipo di trucco è più adatto? Ecco qualche suggerimento.



Intanto, il trucco deve essere il più possibile curato ma neutro. Il protagonista è il vestito, e non ci deve essere troppa confusione. Inoltre, o si truccano in modo marcato le labbra, oppure gli occhi (meglio gli occhi, così da lasciare le labbra neutre).

Conviene scegliere tonalità neutre, al limite con toni sul marrone, argento, oro e nero, ed evitare tonalità brillanti.



Se proprio non si vuole fare a meno di usare un rossetto rosso, allora tenere gli occhi senza colore.